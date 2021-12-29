До -41 градуса: в Челябинской области началось аномальное похолодание

Южноуральцев предупредили о невыносимом холоде
Фото: Евгения ГУСЕВА
Ночь на 30 декабря в Челябинской области будет чрезвычайно холодной. По прогнозам метеорологов, температура воздуха опустится до -29, -34 градусов, а в низинах будет до -36, -41 градуса.
Аномальные морозы обойдут только горные районы: там прогнозируют от -23 до -28 градусов.
При этом днем в четверг значительно потеплеет. Метеорологи обещают от -10 до -17 градусов и ветер 2-7 метров в секунду с порывами до 11 метров в секунду.
В ночь с 30 на 31 декабря будет не холодней -23 градусов.
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