Гендиректор «Трактора» об отмене Недели звезд КХЛ в Челябинске: «Информация прилетела как снег на голову»

Отмена Недели звезд КХЛ стала неожиданностью для всех Фото: архив КП

Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин прокомментировал отмену Недели звезд КХЛ и перенос ее на следующий год.

— Информация прилетела как снег на голову. Сейчас переварим, давайте через пару часиков созвонимся, — рассказал журналисту КП-Челябинск Иван Савин.

Продажа билетом на сайте хоккейного клуба закрыта. Информацию по возврату денег обещали сообщить позже.

Напомним, решение было принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, там временем эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Аналогичные решения по отмене международных турниров принимают и другие страны, пояснили в КХЛ.

Предварительно турнир переносится на январь 2023 года.

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