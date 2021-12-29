Гендиректор «Трактора» об отмене Недели звезд КХЛ в Челябинске: «Информация прилетела как снег на голову»

Отмена Недели звезд КХЛ стала неожиданностью для всех
Фото: архив КП
Генеральный директор ХК «Трактор» Иван Савин прокомментировал отмену Недели звезд КХЛ и перенос ее на следующий год.
— Информация прилетела как снег на голову. Сейчас переварим, давайте через пару часиков созвонимся, — рассказал журналисту КП-Челябинск Иван Савин.
Продажа билетом на сайте хоккейного клуба закрыта. Информацию по возврату денег обещали сообщить позже.
Напомним, решение было принято в связи с тем, что в составы команд звездной недели входит большое число потенциальных участников Олимпиады-2022, там временем эпидемиологическая ситуация в мире ухудшается. Аналогичные решения по отмене международных турниров принимают и другие страны, пояснили в КХЛ.
Предварительно турнир переносится на январь 2023 года.
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