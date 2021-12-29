В Челябинской области суд арестовал замглавы Ашинского района по делу о взятке

Семен Авраменко. Фото: Ашинский район / vk.com

В Челябинской области суд отправил под стражу заместителя главы Ашинского района Семена Авраменко, обвиняемого в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

— Судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 27 февраля 2022 года, — рассказала Наталья Мамева.

По версии следствия, чиновник взял 50 тыс. рублей у местного предпринимателя за помощь в заключении муниципального контракта на покупку жилья для детей-сирот. В отношении продавца недвижимости также возбудили уголовное дело — о даче взятки.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

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