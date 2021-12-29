В Челябинске на производственном предприятии погиб рабочий

Следственный комитет примет решение по результатам проверки.

В Челябинске на одном из производственных предприятий нашли тело рабочего. Инцидент произошел накануне 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении металлоконструкций в ходе выполнения работ по их установке, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В Следственном комитете по факту гибели рабочего начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru