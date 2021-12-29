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Общество29 декабря 2021 12:48

В Челябинске на производственном предприятии погиб рабочий

СК начал доследственную проверку
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Следственный комитет примет решение по результатам проверки.

Следственный комитет примет решение по результатам проверки.

В Челябинске на одном из производственных предприятий нашли тело рабочего. Инцидент произошел накануне 28 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

— По предварительной информации, мужчина получил смертельные травмы при падении металлоконструкций в ходе выполнения работ по их установке, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

В Следственном комитете по факту гибели рабочего начали проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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