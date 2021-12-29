В «Тракторе» рассказали, что было сделано к старту Недели звезд хоккея на момент ее отмены

Челябинцы очень ждали хоккейное шоу Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Отмена Фонбет Недели звезд хоккея 2022 и перенос ее на будущий сезон, безусловно, факт, не добавляющий позитивных эмоций как организаторам, так и зрителям, — приводит слова генерального директора ХК «Трактор» Ивана Савина официальный сайт клуба.

В сообщении также говорится, что это событие приковывает к себе внимание болельщиков всех клубов КХЛ, и поэтому для всех сторон, участвующих в подготовке «Недели звезд», такое решение было непростым.

Иван Савин подчеркнул, что Челябинск был готов к проведению праздника на все 100% и организатора вышли уже на финишную прямую и при этом эпидемиологическая обстановка в регионе с учетом принятия всех мер была благоприятной.

Напомним, хоккейное шоу должно было пройти с 8 по 16 января 2022 года в Челябинске. Сегодня, 29 декабря хоккейное шоу было перенесено из-за сложной эпидемиологической ситуации в мире и подготовке к Олимпийским играм предварительно на январь 2023 года.

Ранее, Иван Савин рассказал, что известие о переносе Недели звезд КХЛ «упало, как снег на голову». Пока не известно, как будет происходить возврат денег за уже купленные билеты на главное хоккейное шоу.

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