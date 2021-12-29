Болельщики смогут вернуть деньги за билеты на Неделю звезд хоккея в Челябинске

Болельщики могут вернуть деньги за билеты на матчи Недели звезд хоккея-2022 в Челябинске. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

До Недели звезд хоккея в Челябинске оставалось всего 10 дней. Организаторы были готовы на 100%, а болельщики уже успели купить билеты. Сегодня, 29 декабря, объявила о переносе спортивного шоу. В КХЛ рассказали, что будет с билетами.

Итак, все билеты, приобретенные ранее, будут действительны для посещения звездного уик-энда в сезоне 2022/2023. Также можно вернуть деньги.

— Процедура возврата начнет действовать после новогодних каникул, о порядке осуществления возврата билетов будет сообщено позднее, — сообщается на сайте КХЛ.

Напомним, лига приняла решение о переносе Недели звезд хоккея в Челябинске из-за сложной эпидемиологической обстановки в мире, и предстоящей Олимпиады в Пекине. Организаторы не хотели рисковать, собирая в Челябинске под одной крышей десятки легионеров из разных стран мира, а также болельщиков со всей страны. Это рискованно в условиях пандемии накануне зимней Олимпиады-2022 в Пекине.

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