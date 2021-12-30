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Общество30 декабря 2021 3:43

В Челябинской области отменили занятия в школах из-за мороза

Младшеклассники Магнитогорска не пойдут на занятия 30 декабря
Елена КОЛЧИНА
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Детей в Магнитогорске освободили от учебы из-за мороза

Детей в Магнитогорске освободили от учебы из-за мороза

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Магнитогорске 30 декабря отменили занятия в школах для всех учеников 1-4 классов. Об этом сообщили в городской администрации. Уроки не состоятся из-за сильного холода.

Утром 30 декабря в Магнитогорске температура воздуха составила -27 градусов.

В Челябинске, где в 8:00 температура воздуха была точно такой же, отменять уроки не стали. Занятия во всех школах будут проходить в обычном режиме.

По прогнозу метеорологов, сильные морозы в Челябинской области с четверга начнут смягчаться. Днем будет от -17 до -10 градусов.

31 декабря обещают от -13 до -8, а в новогоднюю ночь температура воздуха опустится до -16, -21 градуса.

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