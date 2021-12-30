В Челябинске будут судить участника массовой аварии, в которой погибли мать и сын

Фото: ГИБДД Челябинска

В Челябинске в суд передали уголовное дело 50-летнего горожанина, устроившего массовое ДТП на улице Куйбышева в мае этого года. Мужчину обвиняют в нарушении правил движения, которое было совершено в состоянии опьянения и повлекло смерть двух человек.

Авария случилась 24 мая. Пьяный челябинец на Land Rover Freelander выехал на встречную полосу и столкнулся там с ВАЗ-2106, а затем с ВАЗ-21102.

«Шестерку» после удара отбросило в сторону, в нее врезалась «Газель». Водитель и пассажирка легковой машины погибли, это были 74-летняя мать и ее 51-летний сын. Еще один пассажир ВАЗ получил травмы, которые классифицировали как тяжкий вред здоровью.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, удалось выяснить, что Land Rover ехал со скоростью не меньшей, чем 80 километров в час. Максимальная разрешенная скорость движения на участке, где произошло ДТП — 20 километров в час.

Пострадавшие в аварии через суд требуют у виновника 15 млн рублей в качестве компенсации.

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