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Происшествия30 декабря 2021 5:45

В Челябинске маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

Горожанка оказалась под колесами ПАЗа
Елена КОЛЧИНА
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ПАЗ сбил женщину на "зебре"

ПАЗ сбил женщину на "зебре"

Фото: Андрей АБРАМОВ

Жительница Челябинска пострадала в ДТП днем 29 декабря. Как рассказали в ГИБДД города, 57-летняя женщина переходила улицу Горького по «зебре» (светофора на участке нет). На дороге горожанку сбил автобус ПАЗ – маршрутное такси №91.

Женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Ранее в Челябинске два пассажира маршрутки пострадали в тройном ДТП с грузовиком.

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