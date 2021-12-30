В Челябинске маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе

ПАЗ сбил женщину на "зебре"
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жительница Челябинска пострадала в ДТП днем 29 декабря. Как рассказали в ГИБДД города, 57-летняя женщина переходила улицу Горького по «зебре» (светофора на участке нет). На дороге горожанку сбил автобус ПАЗ – маршрутное такси №91.
Женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.
Ранее в Челябинске два пассажира маршрутки пострадали в тройном ДТП с грузовиком.
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