В Челябинской области отменили 216 автобусных рейсов

Челябинцам, которые пожелают путешествовать в Новый год, придется подбирать альтернативные привычным маршруты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинской области с 31 декабря по 2 январе не состоятся 216 межмуниципальных автобусных рейсов. Как сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, их отменили из-за уменьшения пассажиропотока в праздничные дни.

31 декабря в рейс с автовокзала «Южные ворота» не выйдут 40 автобусов. 1 января отменен 141 рейс, 2 января – еще 35.

В списке отмененных – маршруты до Кургана, Екатеринбурга, Тюмени, Казани, Златоуста, Магнитогорска, Миасса, Кыштыма, Чебаркуля и других городов.

С 3 января автобусное движение должно возобновиться в прежнем режиме.

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