В Челябинской области 483 человека за день заболели коронавирусом

В Челябинской области зарегистрировали уже более 146 тыс. случаев заболевания коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области выявили 483 новых случая коронавируса. За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 146 303 жителей региона.
Сейчас лечение от коронавируса проходят 2582 южноуральца.
По данным областного министерства здравоохранения, 26 человек за день умерли от коронавируса.
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