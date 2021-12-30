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Здоровье30 декабря 2021 6:24

В Челябинской области 483 человека за день заболели коронавирусом

От Covid-19 лечатся более 2,5 тыс. южноуральцев
Елена КОЛЧИНА
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В Челябинской области зарегистрировали уже более 146 тыс. случаев заболевания коронавирусом

В Челябинской области зарегистрировали уже более 146 тыс. случаев заболевания коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 483 новых случая коронавируса. За все время с начала пандемии Covid-19 диагностировали у 146 303 жителей региона.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 2582 южноуральца.

По данным областного министерства здравоохранения, 26 человек за день умерли от коронавируса.

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