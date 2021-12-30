В новогодние каникулы в Челябинске общественный транспорт будет ходить реже

График движения общественного транспорта в городе изменится
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске с 31 декабря по 9 января сократят количество рейсов трамваев, троллейбусов и автобусов. Как пояснили в мэрии, это связано с уменьшением пассажиропотока во время новогодних каникул.
Общественный транспорт будет работать по графику выходного дня. Уточнить расписание маршрутов можно по ссылке.
С 1 января в Челябинске появятся новые маршруты общественного транспорта и изменятся три уже существующих.
На время новогодних праздников вносят корректировки также в расписание междугородних автобусов. 216 рейсов в города Челябинской области и в другие регионы отменили.
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