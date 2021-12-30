В Челябинской области столкнулись автобус, грузовик и две легковые машины

Фото: полиция Аргаяшского района

ДТП с участием четырех машин случилось вечером 29 декабря в Аргаяшском районе. Аварией обернулся неудачный маневр водителя LADA Kalina.

33-летняя женщина на дороге Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым хотела обогнать ехавший впереди автобус, но не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и столкнулась там с Hyundai Creta и грузовиком Hino. Затем LADA врезалась в автобус ПАЗ.

Hyundai после столкновения съехал в кювет и опрокинулся.

В отделе полиции по Аргаяшскому району сообщили, что в аварии пострадала водитель LADA, но полученные ей травмы оказались не слишком серьезными: медики оказали женщине помощь и отправили на амбулаторное лечение.

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