«Стабильного Нового года»: надежную связь и обращение президента в МП обеспечила «Интерсвязь»

Фото: "Интерсвязь"

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» завершила подготовку своих продуктов, услуг и технической базы к предстоящим праздникам и нерабочим дням. Благодаря этому жители Урала могут встретить Новый год с новым уровнем комфорта.

Например, традиционно в период праздников одним из самых популярных сервисов мобильного приложения «Интерсвязь. Умный город» становится “Телевидение”, дополненная специально к этим каникулам актуальным контентом и востребованными ресурсами. Именно просмотр новогодних передач возглавляют рейтинги самых популярных способов проведения досуга в праздники. Прямо со смартфона можно увидеть итоговые выпуски новостей со всего мира, известные киноленты, а также обращение Президента к россиянам. Причем сделать это можно в любой точке страны, даже там, где нет телевизора, но есть интернет: на даче в деревне или в санатории, на местном или зарубежном горнолыжном курорте. Функция доступна всем абонентам услуги кабельного телевидения компании.

Еще один важный этап работы — подготовка технической базы к долгим каникулам: в эти дни по статистике существенно увеличивается нагрузка на сети. «Заблаговременно проведена вся профилактика, введен мораторий на плановые работы, чтобы ничто не помешало абонентам полноценно отдохнуть и пользоваться широким спектром наших услуг. На случай непредвиденных обстоятельств около сотни специалистов будут работать в дежурном режиме во всех городах присутствия», — отметил начальник оперативно-технического отдела компании «Интерсвязь» Константин Быченко.

Кроме «ТВ», мобильное приложение «Умный город» содержит ряд полезных сервисов, которые наверняка пригодятся уральцам в праздники. Они доступны всем пользователям супераппа, даже если они не подключены к услугам компании. Например, со смартфона можно передать показания счетчиков потребленных ресурсов и оплатить коммунальные счета.

Найти место для автомобиля в традиционной праздничной суете у торгово-развлекательных центров и крупных магазинов поможет сервис «Умная парковка».

Для того, чтобы отвлечь подрастающее поколение от гаджетов и провести время на свежем воздухе, пригодится функция «Родительский контроль». В случае коммунальных аварий с помощью мобильного приложения можно оперативно подать заявку в управляющую компанию. Впускать гостей в подъезд можно будет в одно касание экрана смартфона благодаря «умному домофону». Возможно также предоставить временный гостевой доступ в ваш дом участникам новогодней вечеринки.

А любители фейерверков смогут насладиться праздничными канонадами не выходя из дома: наблюдая за салютами через «Улицы Online».

мобильного приложения: даже если они не подключены к традиционным услугам Интерсвязи, но используют «умный домофон» компании.

«Мы благодарим наших абонентов, партнеров за еще один год, который они провели, доверяя нашей компании, выбирая наши современные услуги. Уверен, что в 2022 году нас ждет еще больше новшеств, полезных сервисов и функций, которые сделают повседневную жизнь комфортнее и безопаснее, города — по-настоящему «умными». И это будет результатом наших совместных усилий», — говорит председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

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