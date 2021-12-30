Банк Уралсиб стал лауреатом премии «Лучшие в России — Компании и Персоны года» в номинации «Медийный банк»

Банк Уралсиб стал лауреатом ежегодной бизнес-премии «Лучшие в России — Компании и Персоны года» — 2021, победив в номинации «Медийный банк» по версии организатора премии — новостного портала Anews.com.

Премии «Компания года» и «Персона года» вручаются с 1998 года. В 2014-ом формат мероприятий был обновлен, объединенная премия получила название «Лучшие в России: Компания года и Персона года». Права на ее проведение и вручение были переданы группой компаний РБК новостному порталу Anews.com.

Своей основной целью организаторы премии называют привлечение внимания общественности к наиболее активным и продуктивным в профессиональном смысле компаниям и персонам, занимающим лидирующие позиции на российском рынке.

Выбор лауреатов премии проходит посредством заочного голосования членов экспертного совета. В него входят представители делового сообщества, бизнес-среды, а также политические и общественные деятели.

Банк Уралсиб сегодня активно взаимодействует с ключевыми федеральными и региональными медиаресурсами, проводя системную работу, направленную на формирование устойчивой позитивной репутации банка и продвижение его продуктов и услуг. Уралсиб — один из наиболее продуктивных ньюсмейкеров среди банков по количеству собственных генерируемых инфоповодов.