В Челябинске сотрудника ТЭЦ оштрафовали на 1,8 млн рублей за подкуп

Вымогателю придется самому заплатить столько же денег, сколько он хотел незаконно получить Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Челябинске вынесли приговор начальнику участка ТЭЦ-4 (подразделения ПАО «Фортум). 51-летнего мужчину признали виновным в участии в коммерческом подкупе в крупном размере. Как сообщили ы Центральном районном суде Челябинска, начальника участка приговорили к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 с половиной года. Кроме того, челябинец должен будет выплатить 1,8 млн рублей штрафа. Именно такую сумму сотрудник «Фортума» вымогал у предпринимателя.

Фирма, которой руководил бизнесмен, занималась обслуживанием пожарной сигнализации и ремонтом системы автоматического пожаротушения на ТЭЦ, Начальник участка ТЭЦ сообщил предпринимателю, что примет работы и оформит необходимые ля этого документы только в обмен на 1,8 млн рублей. При отказе платить он пригрозил внести компанию в черный список недобросовестных партнеров.

В мае этого года предприниматель передал сотруднику «Фортума» часть запрошенной суммы – 240 тыс. рублей.

Суд выбрал для начальника участка ТЭЦ не самое суровое наказание: челябинцу грозило до 12 лет лишения свободы.

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