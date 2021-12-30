Ветеринар рассказала, чем опасно празднование Нового года для домашних животных

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Новогодние праздники – это особое время, которое многие из нас любят проводить в кругу семьи и друзей. Традиционно люди украшают дома, собираются за праздничным столом, обмениваются подарками и запускают фейерверки. Однако для домашних животных этот период может обернуться большим стрессом и угрозой для жизни. Как помочь домашним животным снизить стресс от новогодних праздников? Как безопасно украсить дом? Об этом рассказала Ольга Михеева – главный врач клиники Vet Union, неонатолог, репродуктолог.

Для многих животных новогодняя суета – это не праздник, а дополнительный стресс: присутствие незнакомых людей в доме, громкие звуки с улицы (такие как взрывы от петард или радостные крики больших компаний) и т.д. Кроме этого, новогодняя атрибутика для украшения дома, праздничные блюда также несут угрозу для здоровья домашних питомцев.

Фейерверки, громкие звуки и присутствие посторонних в доме: помогите питомцу справиться со стрессом

Праздничная еда не подходит для домашних животных

Если хотите угостить своего питомца – лучше всего подойдут специальные лакомства, еда со стола не подходит для братьев наших меньших и может привести к очень неприятным последствиям вплоть до тяжелого отравления. Человеческая еда слишком жирная для питомцев, а также содержит различные специи и большое количество соли и сахара, которые кошки и собаки просто не способны переварить и усвоить. Такая нагрузка на пищеварительную систему также является сильнейшим стрессом для организма. Все это будет причинять дискомфорт и для вас, и для животного (вздутие, боли в кишечнике, метеоризм, нарушение пищеварения).

Не стоит менять рацион вашего питомца в праздники, лучшим решением будет наградить его лакомствами, в разумных количествах.

Также не давайте своим любимцам никакие алкогольные напитки, не оставляйте выпитые бутылки в доступных для животных местах. Для них алкоголь – сильнейший яд, который даже в небольшом количестве может привести к тяжелому отравлению. Некоторые ученые сравнивают водку для собаки, со стаканом чистого спирта для человека, выпитым на голодный желудок.

Во избежание экстренных визитов в клинику, постарайтесь не оставлять в доступных для животных местах детские шоколадные подарки. Шоколад, орехи, изюм и другие сухофрукты для животных крайне токсичны. Если все-таки животное смогло отыскать и съесть шоколадные конфеты – это повод для срочной поездки к ветеринарному врачу.

Внимательно отнеситесь к новогодним украшениям

Наверно, каждый хоть раз слышал о вечной борьбе кошек с елками. Да, далеко не все кошки и собаки проявляют интерес к новогодним украшениям, но все-таки, стоит отказаться от стеклянных игрушек, которые питомец сможет случайно разбить и порезаться. Это же касается и лампочек на гирлянде, которые питомец может попробовать «за зуб» или кабеля под напряжением.

Также многие владельцы знают об особом интересе кошек к мишуре и «дождикам» в частности. К сожалению, в большинстве случаев праздничные украшения из котиков приходится доставать в операционной: проглоченные ленточки «дождика» или кусочки мишуры могут сильно травмировать кишечник или вызвать механическую непроходимость, доставить питомцу дискомфорт и боль, привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Ответственно отнеситесь к выбору игрушек для домашних питомцев

Если вам хочется подарить питомцу новогодний подарок, например, новую игрушку, то стоит внимательно отнестись к ее выбору. Не все товары, продающиеся в зоомагазине, безопасны. Так, например, не стоит покупать для крупной собаки игрушки маленького размера, так как высок риск их проглатывания. Так же не стоит покупать кошкам игрушки с перьями, которые могут вызвать непроходимость кишечника или удушье. Помните, что питомцы будут рады любым подаркам, но их безопасность в ваших руках.

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