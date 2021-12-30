Жительнице Магнитогорска дали условный срок за избиение дочери ногами и учебником

Пострадала восьмилетняя девочка
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Суд признал жительницу Магнитогорска виновной в истязании собственной дочери. Удалось доказать, что женщина многократно избивала и оскорбляла восьмилетнюю девочку в период с марта 2020 по март 2021 года.
Мать била дочь руками, проводом от мультиварки, учебником и пластиковым органайзером, пинала ногами по спине. Один раз от тычка женщины девочка упала и ударилась головой о шкаф.
Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мать признала свою вину и раскаялась в том, что сделала. Суд учел это в качестве смягчающих обстоятельств. В результате в качестве наказания жительнице Магнитогорск назначили 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
Ранее в Челябинской области молодую многодетную мать судили за избиение сына ремнем.
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