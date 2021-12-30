В центре Челябинска рядом с элитным жилым комплексом обрушилось строящееся здание

Фото: читатель КП

В Челябинске на улице Свободы, 26, рядом с элитным жилым комплексом «Башня свободы» обрушилось строящееся здание. На место происшествия приехали машины скорой помощи и МЧС.

— Ведется стройка какого-то комплекса, начали заливать опалубку, и все это дело обвалилось, — рассказали КП-Челябинск очевидцы происшествия. — Скорой несколько карет уехало уже, видимо, люди были на первом этаже.

Фото: читатель КП

В МЧС подтвердили информацию о случившемся, но заявили, что пострадавших нет.

— Установлено, что при производстве заливки перекрытия второго этажа произошло обрушение строительных лесов и перекрытия. Пострадавших нет. На месте силы и средства РСЧС, — уточнили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

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