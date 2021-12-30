В Челябинской области в первые дни 2022 года потеплеет до -1 градуса

Метеорологи прогнозируют снег и потепление Фото: Мария АНАНОВА

В Челябинской области после сильных морозов настанет потепление. Погода начнет смягчаться уже 31 декабря. В этот день температура воздуха составит от 13 до -8 градусов.

В первый день 2022 года будет еще теплее: -5, -10 градусов.

А 2 января днем воздух и вовсе согреется до -6, -1 градуса.

Метеорологи предупреждают о небольших снегопадах. Ветер в ближайшие дни будет южным, 4-9 метров в секунду.

Напомним, зима в этом сезоне не в первый раз демонстрирует погодные крайности. 1 декабря в Челябинской области шел дождь. Затем из-за сильных снегопадов останавливалось движение на дорогах и не мог работать аэропорт. А в конце декабря ударили морозы, и в школах пришлось отменять занятия.

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