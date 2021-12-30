Челябинский госуниверситет спустя два года получил лицензию на обучение в новом международном корпусе

Фото: пресс-служба ЧелГУ

Здание на Ворошилова, 4 безвозмездно Челябинскому государственному университету в начале 2020 года передал Центробанк России. Здесь располагалась школа ведомства с богатой инфраструктурой: пятиэтажный учебно-административный корпус, девятиэтажное общежитие с гостевыми номерами для приглашенных преподавателей, актовый и спортивный залы, столовая в отдельном здании, полностью закрытая территорияэ.

В ЧелГУ давно не хватало площадей, поэтому новому хозяйству ректор Сергей Таскаев обрадовался. В общежитие переехали иностранные студенты, в корпусе обосновался впервые созданный челябинский филиал Уральской академии наук. Однако, чтобы начать обучение студентов, не хватало лицензии на ведение образовательной деятельности. Ее, как подарок под Новый год, вуз получил спустя 2 года.

— Лицензию не давали по формальным причинам, — прокомментировала и. о. начальника управления по связям с общественностью ЧелГУ Нина Басова. — Все это время в здании проводились внеучебные мероприятия. В ближайшее время к переезду будут готовиться факультет Евразии и Востока, институт образования и практической психологии, а также кафедра русского языка как иностранного.

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