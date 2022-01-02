«Комсомолка» разыгрывает билеты на спектакль «Мужчины не танцуют стриптиз»

В своем инстаграм-аккаунте «Комсомолка» разыгрывает билет на двоих на спектакль московского театра «Огни театра». 6 января в 19 часов зрителям покажут судьбы офицера спецназа, бандита, музыканта и обанкротившегося бизнесмена.

По сюжету, у каждого из них в какой-то момент не оказывается работы и денег, и чтобы наладить жизнь, они пытаются устроиться в элитное мужское стриптиз-шоу. Вот только никто из них раньше подобным не занимался. Комедия состоит в том, как четверо закомплексованных мужчин будут учиться правильно двигаться и скидывать одежду.

Чтобы сходить на постановку бесплатно, нужно подписаться на нас в «Инстаграме», отметить друга в комментариях и сделать репост записи в сторис. Итоги подведем за два дня до спектакля — 4 января.

Если же вам не удастся выиграть билет, вы всегда можете купить его в городских зрелищных кассах. Стоимость варьируется от 700 до 1 900 рублей. Наличие QR-кода - обязательное условие для посещения концерта.