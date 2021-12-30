Депутат Госудумы раскритиковал магнитогорских полицейских за гибель пропавшей пенсионерки

Александр Хинтшейн. Фото: личная страница героя публикации в соцсетях

Депутат Госдумы Александр Хинштейн прокомментировал гибель пропавшей в Магнитогорске пенсионерки, которую нашли насмерть замерзшей несколько дней назад. Он раскритиковал полицейских, отказавшихся без решения суда пробивать биллинг телефона женщины во время поисков.

— Безумие какое-то, — написал Хинштейн в своем telegram-канале. — Еще полгода назад мы приняли закон, позволяющий полиции без решения суда получать биллинг и геолокацию с телефонов пропавших людей с последующим уведомлением. Эти данные органы МВД вправе запрашивать мгновенно, как только поступило заявление о пропаже человека. Почему этого не было сделано в Челябинской области при организации поисков Людмилы Лекаревой - вопрос, на который, надеюсь, ответят теперь прокуратура и СКР по результатам начатых проверок

Напомним, бабушку потеряли 20 декабря — внуки не могли дозвониться до нее весь день, а когда приехали домой, старушки там не оказалось. Позже она вышла на связь с мужем внучки и успела сказать, что находится в какой-то яме рядом с пристройкой красного цвета. Внучка пришла в полицию и просила пробить местоположение бабушки по мобильному телефону. Но, по ее словам, они отказались делать это без решения суда. Спустя четыре дня бабушку нашли замерзшей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru