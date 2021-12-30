Росреестр согласовал границы между Челябинской областью и Башкирией

Башкирия получила территорию, где когда-то родился их национальный герой Салават Юлаев. Фото: Кирилл ПЕНКИН

Управление Росреестра установило точное расположение границ между Челябинской областью и Башкирией. Как сообщают наши коллеги из КП-Уфа, в настоящий момент уже была пройдена экспертиза.

Как рассказал руководитель управления Росреестра по Башкирии Петр Клец, согласование границ между субъектами поможет минимизировать количество территориальных споров, а также эффективно управлять земельными ресурсами.

Челябинская отдала Башкирии территорию, где в 18 веке находилась деревня Текеево, малая родина национального героя Салавата Юлаева. Этот участок ранее находился в Ашинском районе. Соглашение о передаче территории между субъектами РФ было подписано в ноябре.

На границе с Челябинской областью в Башкирии находятся 48 муниципальных образований. Теперь общая протяженность границы составляет 1443 км.

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