В Челябинске нераспроданные сосны и ели будут утилизировать сами продавцы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинске продавцы сосен и елей должны за собственный счет утилизировать нераспроданные остатки товаров. Как уточнили в мэрии города, этот пункт прописан в договорах на предоставление торгового места на елочных базарах.

— Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

Продавцы елок должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января.

В администрации города также уточнили, что Челябинский зоопарк готов принять определенное количество елок и сосен для того, чтобы обустроить свои вольеры. Деревья без новогодних украшений можно привезти с 2 по 10 января к зданию учреждения на улице Труда, 191. Принимать елки и сосны будут с 9:00 до 16:00.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru