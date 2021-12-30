В Челябинске нераспроданные сосны и ели будут утилизировать сами продавцы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Челябинске продавцы сосен и елей должны за собственный счет утилизировать нераспроданные остатки товаров. Как уточнили в мэрии города, этот пункт прописан в договорах на предоставление торгового места на елочных базарах.
— Предпринимателям запрещено складировать хвойные деревья на контейнерных площадках, расположенных на территории города Челябинска. Их необходимо вывезти на полигон ТБО, расположенный вблизи поселка Полетаево, — сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
Продавцы елок должны утилизировать остатки товара и привести торговое место в надлежащее санитарное состояние не позднее 1 января.
В администрации города также уточнили, что Челябинский зоопарк готов принять определенное количество елок и сосен для того, чтобы обустроить свои вольеры. Деревья без новогодних украшений можно привезти с 2 по 10 января к зданию учреждения на улице Труда, 191. Принимать елки и сосны будут с 9:00 до 16:00.
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