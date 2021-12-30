«Трактор» в гостях выиграл у «Авангарда» и возглавил таблицу Восточной конференции

"Трактор" ушел на новогодние праздники после гостевой победы над "Авангардом" - 3:1.

Перед наступающими праздниками черно-белые порадовали своих болельщиков гостевой победой в Балашихе. Напомним, двумя днями ранее «Трактор» также в гостях переиграл ХК «Сочи». А сегодня, 30 декабря челябинцы выиграли у «Авангарда» — прошлогоднего обладателя Кубка Гагарина.

После первого периода «медведи» выигрывали со счетом 2:0 (голы — новичок команды Артем Блажиевский, Никита Тертышный). Во втором отрезке матча Томаш Гика еще больше увеличил преимущество челябинцев — 3:0. Лишь за минуту до конца матча «Авангард» сумел отыграть одну шайбу. Итог матча — 3:1 в пользу «Трактора». Кстати, в октябре на своей площадке челябинцы также сумели одолеть «ястребов» — 4:3.

Победа в Балашихе позволила челябинцам возглавить турнирную таблицу КХЛ. У идущего вторым магнитогорского «Металлурга» на очко меньше, но еще две игры в запасе.

Отметим, что за 10 туров до конца регулярного чемпионата КХЛ гарантировал себе место в плей-офф Кубка Гагарина.

Следующую игру «Трактор» проведет в Челябинске 5 января против ярославского «Локомотива».

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