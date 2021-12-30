В Челябинске пассажиры избили таксиста за отказ двигаться не по маршруту

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ленинский районный суд Челябинска отправил в СИЗО троих молодых парней и мужчину средних лет за избиение водителя такси. Они обвиняются в вымогательстве с применением насилия и угрозой такого применения (п.п. «а.в» ч.2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

— Потерпевший - 22 летний парень, работает на заводе, живет с родителями, подрабатывал в такси, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Инцидент произошел 25 декабря в шесть часов утра. Двое пьяных пассажиров потребовали от таксиста отклониться от маршрута, но тот отказался. Машина остановилась возле дома №122 по улице Новороссийской, где между участниками конфликта завязалась драка.

Таксиста избили и заставили двигаться по другому маршруту. В какой-то момент машина остановилась, и пассажиры забрали у пострадавшего ценные вещи, в том числе два сотовых телефона, 500 рублей, паспорт и банковскую карту.

Но на этом злоумышленники не ограничились. Они потребовали перечислить десять тысяч рублей через онлайн-банк. Таксиста усадили на заднее сидение машины и повезли в другое место, избивая его по пути.

Остановившись около дома №81 по улице Новороссийская потерпевшего выволокли из машины и вновь, нанося удары руками и ногами по голове, затащили в квартиру, где находились еще два молодых человека. Там от таксиста опять начали требовать деньги. Затем началось избиение, и пострадавший потерял сознание.

Очнулся таксист от громкого стука в дверь сотрудников полиции. Квартира была закрыта снаружи, а хозяев дома не было. Сотрудники полиции вызвали МЧС, которые освободили пострадавшего из квартиры.

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