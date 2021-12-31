В Челябинской области перед Новым годом домой отправили почти 600 переболевших коронавирусом

Для многих выписка стала лучшим подарком на Новый год. Фото: Валентин ДРУЖИНИН

В Челябинской области за сутки выявлено 475 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди заболевших — один школьник. По данным регионального минздрава, умерли 28 человек.

Перед Новым годом выписки получили 578 южноуральцев — они смогут провести праздник дома. Однако в больницах остаются 2451 больных коронавирсум.

Минздрав напоминает, что в праздничные дни работают горячие линии, куда можно обратиться.

8 (351) 240-15-16 — горячая линия Министерства здравоохранения.

Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.

Горячая линия для предпринимателей — 8-800-350-24-74.

Горячая линия службы психологической помощи — 8-351-269-77-77.

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