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Происшествия1 января 2022 6:10

В Магнитогорске Челябинской области пропал ребенок

Он ушел в новогоднюю ночь
Анна ВОЛКОВА
Анна ВОЛКОВА
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Рома ушел 1 января из дома 39 на улице Благодатной. Фото: "Альфа-СПАС"

Рома ушел 1 января из дома 39 на улице Благодатной. Фото: "Альфа-СПАС"

В Магнитогорске Челябинской области ищут 9-летнего мальчика. Роман Мухортов ушел с адреса ул. Благодатная, 39 и до сих пор его место нахождения неизвестно. Об это сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «АЛЬФА-СПАС».

Мальчик был одет сине-голубую вязаную шапку с бомбоном, камуфляжную куртку, черные болоневые штаны и темно-серые валенки.

Если вы видели Романа, то позвоните 8-800-25-011-56 или 112.

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