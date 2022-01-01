В Магнитогорске Челябинской области пропал ребенок

Рома ушел 1 января из дома 39 на улице Благодатной. Фото: "Альфа-СПАС"

В Магнитогорске Челябинской области ищут 9-летнего мальчика. Роман Мухортов ушел с адреса ул. Благодатная, 39 и до сих пор его место нахождения неизвестно. Об это сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «АЛЬФА-СПАС».

Мальчик был одет сине-голубую вязаную шапку с бомбоном, камуфляжную куртку, черные болоневые штаны и темно-серые валенки.

Если вы видели Романа, то позвоните 8-800-25-011-56 или 112.

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