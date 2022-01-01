Окончены поиски 9-летнего мальчика в Магнитогорске

Мальчика нашли. Фото: "Легион-Спас"/vk.com
В Магнитогорске Челябинской области нашли 9-летнего мальчика. Как сообщили в ГУ МВД Челябинской области, обнаружить ребенка удалось благодаря слаженной работе волонтеров и коллег из силовых структур.
— Информация о безвестном исчезновении 9-летнего ребенка поступила в Отдел полиции «Правобережный» УМВД России по Магнитогорску от его родителей, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.
К розыску ребенка подключились личный состав органов внутренних дел, сотрудники Росгвардии, МЧС, представители волонтерских движений. В итоге мальчика нашли. Полицейские выражают благодарность всем откликнувшимся неравнодушным гражданам.
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