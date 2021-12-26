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Общество26 декабря 2021 9:08

Стало известно, как будет выглядеть сквер у дворца спорта «Юность»

Еще год назад здесь был автовокзал
Источник:kp.ru
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Фото: t.me/chelyabushka.

Фото: t.me/chelyabushka.

Челябинское управление архитектуры продемонстрировало эскиз будущего благоустройства сквера возле дворца спорта «Юность».

— Сейчас там асфальтовое поле, а будет как на картинке — практически оазис вперемешку со спортивными фишками вроде воркаут-зоны и столов для пинг-понга. Место знаковое, горожане к нему неравнодушны, — пишет паблик о жизни области «Челябушка». — Дело в том, что долгое время около «Юности» функционировал автовокзал, закрыли станцию минувшей зимой, но до сих пор не убраны павильоны, заборы, навес и платформы. Придется потерпеть еще чуть-чуть. Снесут остатки инфраструктуры только в следующем году, тогда же начнется реализация проекта. Кстати, фирму мэрия выбрала проверенную, достойно благоустроившую соседний участок у «Мегаполиса».