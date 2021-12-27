В 2021 году в Челябинске закрылось 6200 предприятий

Свежие данные о самочувствии бизнеса в Челябинской области. Как сообщает паблик «Челябушка», ссылаясь на данные FinExpertiza, в этом году в регионе закрылось 6 200 предприятий. Это, конечно, меньше, чем в кризисном 2020-м, но разрыв между вновь созданными и завершившими деятельность все равно заметный — в противоввес открыто было только 3 900 организаций.

— Четче картинка становится, если добавить недавние сводные цифры от челябинской мэрии: в городе закрылось свыше четырех тысяч малых и средних фирм. То есть, во-первых, из целой области основной удар пришелся по работающим в южноуральской столице, а во-вторых, львиная доля из ликвидированных — некрупные компании, — уточняют авторы телеграм-канала. — Впрочем, по России, по мнению экспертов, в статистике «смертности» и рождаемости» бизнеса уже наблюдается позитивный тренд. Не исключено, что в следующем году он полностью адаптируется к изменившимся реалиям.