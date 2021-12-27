Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 декабря 2021 11:27

В 2021 году в Челябинске закрылось 6200 предприятий

А вот открылось всего 3 900 новых организаций
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

Свежие данные о самочувствии бизнеса в Челябинской области. Как сообщает паблик «Челябушка», ссылаясь на данные FinExpertiza, в этом году в регионе закрылось 6 200 предприятий. Это, конечно, меньше, чем в кризисном 2020-м, но разрыв между вновь созданными и завершившими деятельность все равно заметный — в противоввес открыто было только 3 900 организаций.

— Четче картинка становится, если добавить недавние сводные цифры от челябинской мэрии: в городе закрылось свыше четырех тысяч малых и средних фирм. То есть, во-первых, из целой области основной удар пришелся по работающим в южноуральской столице, а во-вторых, львиная доля из ликвидированных — некрупные компании, — уточняют авторы телеграм-канала. — Впрочем, по России, по мнению экспертов, в статистике «смертности» и рождаемости» бизнеса уже наблюдается позитивный тренд. Не исключено, что в следующем году он полностью адаптируется к изменившимся реалиям.