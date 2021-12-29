Мусоровозы в Челябинске и Копейске украсили новогодней иллюминацией

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Челябинские коммунальщики не забывают об имидже «Чистой страны» и мусорной реформы даже в праздники. На маршруты по областному центру и его спутнику — Копейску — выведено несколько украшенных иллюминацией и новогодними открытками мусоровозов, сообщает телеграм-канал «Челябушка». — Инициативу проявили в «Центре коммунального сервиса» — это оператор по обращению с отходами в челябинском кластере.

— Поднимать настроение жильцам машины будут параллельно основной деятельности — бригады перейдут на усиленный режим уже завтра. Мэр Наталья Котова заранее озаботилась вопросом, поручив ЦКС активно работать 30, 31 декабря, 2 и 3 января, когда количество ТБО возрастает аж вдвое, — добавляют авторы паблика. — В городе, где однажды уже случался мусорный коллапс, чиновники готовы на все, чтобы не допустить повтора.