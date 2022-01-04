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Происшествия4 января 2022 10:56

В Челябинской области улицу затопило канализационной водой

Видео инцидента появилось в социальных сетях
Иван АЛЕКСЕЕВ
Иван АЛЕКСЕЕВ
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Фото: Подслушано в Озерске / vk.com

Фото: Подслушано в Озерске / vk.com

В Озерске Челябинской области улицу Горная затопило канализационной водой. Видеороликами инцидента поделились местные жители в сообществе «Подслушано в Озерске». Теперь Горная, судя по всему, не улица, а река.

В комментариях жители особо не возмущаются, а наоборот, воспринимают новость с позитивом.

— Да нормально, под вечер берем коньки и идем кататься.

— Эх, на «Ниве» захотелось там побуксовать...

Будем надеяться, что коммунальщики справятся с аварией быстрее.

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