В Челябинской области улицу затопило канализационной водой

Фото: Подслушано в Озерске / vk.com
В Озерске Челябинской области улицу Горная затопило канализационной водой. Видеороликами инцидента поделились местные жители в сообществе «Подслушано в Озерске». Теперь Горная, судя по всему, не улица, а река.
В комментариях жители особо не возмущаются, а наоборот, воспринимают новость с позитивом.
— Да нормально, под вечер берем коньки и идем кататься.
— Эх, на «Ниве» захотелось там побуксовать...
Будем надеяться, что коммунальщики справятся с аварией быстрее.
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