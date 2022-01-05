Неблагоприятная погода задержится в Челябинске до вечера 6 января

Воздух сильно охладится, но не очистится Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске объявили предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Режим НМУ действует с вечера 4 января до 19:00 6 января. В Единой дежурно-диспетчерской службе уточняют, что накоплению смога в воздухе способствуют слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия воздушных потоков.

Одновременно установилась морозная погода: почти до -30 градусов ночью и -16, -18 градусов днем.

Погода мешает вредным примесям рассеиваться в воздухе не только в Челябинске, но и в Коркино, Карабаше, Златоусте и Магнитогорске. Там предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях также действует до 6 января.

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