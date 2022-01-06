Медики Челябинской области получили 150 млн рублей за вакцинацию от коронавируса

В 2022 году медикам не будут доплачивать за вакцинацию.
Фото: Кирилл САДЫКОВ
Минздрав Челябинской области подвел итоги стимулирующих выплат для медперсонала, который вакцинирует население. Постановление Правительства Российский Федерации работало с 23 августа до 31 декабря 2021 года. Всего сотрудники поликлиник получили 150 млн рублей.
— Среднемесячная выплата на одного медицинского работника составила около 23 тысяч рублей, — рассказали в пресс-службе регионального минздрава. — За время действия данного постановления вакцинировано свыше 800 тысяч человек.
Изначально в правительстве рассчитывали заплатить медперсоналу в 4 раза больше. Из федерального и регионального бюджетов на вакцинацию направили 576 млн рублей. Врачи получили по 200 рублей за каждого привитого от коронавируса. Однако темпы вакцинации оказались ниже, чем предполагалось. Не использованный в 2021 году остаток целевой субсидии вернется в областной бюджет.
В минздраве также уточнили, что больше медперсонал не будет получать доплаты за вакцинацию. Действие постановления закончилось и не было продлено.
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