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Общество10 января 2022 12:56

Новому главе ГУ МВД по Челябинской области поручили усилить контроль над мигрантами в регионе

Для Михаила Скокова челябинский главк – это третий территориальный орган, который он возглавляет
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Михаил Скоков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Михаил Скоков. Фото: ГУ МВД по Челябинской области.

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев поручил новому руководителю челябинского главка Михаилу Скокову, чтобы полицейские в своей работе чаще использовали технические средства и системы видеонаблюдения. По словам главы ведомства, в регионе также следует усилить контроль за пребыванием мигрантов и законностью осуществления ими трудовой деятельности.

— Для Михаила Ивановича челябинский главк – это третий территориальный орган, который он возглавляет, — отметил министр внутренних дел. — Накопленный опыт и высокий профессионализм должны стать надежным залогом для эффективного решения задач в новых условиях.

Кроме того, Владимир Колокольцев дал указание активнее задействовать добровольные народные дружины и принять дополнительные меры по раскрытию преступлений, в том числе прошлых лет.

Михаил Скоков проработал в правоохранительных органах 32 года. Последние 5 лет он возглавлял управление МВД в Северной Осетии. Что известно о новом начальнике челябинского главка – в материале по ссылке.

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