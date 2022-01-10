СК начал проверку по факту гибели рабочего на сгоревшей фабрике матрасов в Челябинске

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Следственный комитет начал проверку после обнаружения тела человека на сгоревшей фабрике по производству матрасов в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Напомним, пожар на улице Хлебозаводской, 15 вспыхнул сегодня днем. По этому адресу располагается фабрика матрасов «Айрин» — там загорелись вещи. Возгорание тушили 42 сотрудника и 12 единиц техника. Огнем была охвачена площадь в 600 квадратных метров.

По данным МЧС, госпитализированы два человека: женщина, которую спасли пожарные, и еще один человек, самостоятельно обратившийся за медпомощью

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