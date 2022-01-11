Бывшего вице-мэра Магнитогорска не выпустили из СИЗО

Валерий Измалков. Фото: Народный контроль / vk.com

Бывший заместитель главы Магнитогорска Валерий Измалков, которого обвиняют в получении взятки, останется под стражей как минимум до 1 февраля. Такое решение принял Челябинский областной суд.

Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, адвокат экс-чиновника пытался обжаловать предыдущее судебное решение, по которому его подзащитного поместили в СИЗО. Он утверждал, что Валерий Измалков не будет скрываться от следствия и оказывать давление на свидетелей, если окажется на свободе. Однако суд оставил жалобу защитника без удовлетворения и не изменил меру пресечения для бывшего вице-мэра.

По версии следствия, Валерий Измалков с 2015 до 2017 года получил более 2 млн рублей в качестве взяток от предпринимателя. За деньги вице-мэр обещал передать бизнесмену в аренду муниципальные земельные участки.

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