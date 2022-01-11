Челябинцу, сбившему маленького ребенка, на год запретили ездить на электросамокате

Самокатчик сбил ребенка в Ленинском районе
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Челябинца, который на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, а потом сбежал, признали виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 36-летнего мужчину приговорили к году ограничения свободы. Ему также на год запретили управлять электросамокатами, гироскутерами, сегвеями и моноколесами. Вдобавок виновник происшествия обязан будет выплатить семье пострадавшего мальчика 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Родители ребенка изначально требовали 225 тыс. рублей как возмещение морального вреда и расходов на лечение.
Напомним, 13 августа 2021 года мужчина наехал на электросамокате на ребенка, который гулял с отцом по тротуару на улице Гагарина в Челябинске. Мальчик сильно ударился головой, травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.
Отец ребенка после происшествия пытался схватить самокатчика, но тому удалось сбежать. Полицейские задержали мужчину только в октябре.
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