Челябинцу, сбившему маленького ребенка, на год запретили ездить на электросамокате

Самокатчик сбил ребенка в Ленинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Челябинца, который на электросамокате сбил пятилетнего мальчика, а потом сбежал, признали виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, 36-летнего мужчину приговорили к году ограничения свободы. Ему также на год запретили управлять электросамокатами, гироскутерами, сегвеями и моноколесами. Вдобавок виновник происшествия обязан будет выплатить семье пострадавшего мальчика 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Родители ребенка изначально требовали 225 тыс. рублей как возмещение морального вреда и расходов на лечение.

Напомним, 13 августа 2021 года мужчина наехал на электросамокате на ребенка, который гулял с отцом по тротуару на улице Гагарина в Челябинске. Мальчик сильно ударился головой, травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Отец ребенка после происшествия пытался схватить самокатчика, но тому удалось сбежать. Полицейские задержали мужчину только в октябре.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ruu