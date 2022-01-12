В Челябинске выстроились многокилометровые пробки, на дорогах аварии

На городских улицах восьмибалльные пробки
Фото: Евгения ГУСЕВА
Утром 12 января Челябинск сковали многокилометровые дорожные заторы. По оценке сервиса Яндекс.Пробки, их интенсивность составила 8 баллов.
Особенно сложно проехать по Плотине у Шершневского водохранилища, улицам Университетская набережная, Братьев Кашириных, Труда, Блюхера, Доватора. Затруднено движение на участках Комсомольского проспекта, проспекта Ленина и проспекта Победы, а также в районе железнодорожного вокзала.
Водители сообщают сразу о нескольких ДТП на загруженных дорогах. Сразу по две аварии утром случилось на улице Братьев Кашириных и на улице Блюхера.
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