В Челябинске отменили матчи «Трактора» против «Торпедо» и рижского «Динамо»

Матчи «Трактора» в Челябинске 15 и 19 января против «Торпедо» и рижского «Динамо» отменили. Фото ХК «Трактор».

В официальном заявлении Континентальной хоккейной лиги, опубликованном сегодня, 12 января говорится: «В связи со стремительным ростом числа заболевших в клубах, высокой контагиозностью вируса Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние даты, о которых Лига объявит дополнительно.

В эти четыре игровых дня вошли и два домашних матча челябинского «Трактора» — с «Торпедо» (15 января) и с рижским «Динамо» Рига (19 января).

КХЛ также поспешила успокоить болельщиков. «Купленные билеты на матчи «Трактор» — «Торпедо» и «Трактор» — «Динамо» будут действительны на новую дату проведения перенесенной встречи» — сообщает Лига.

Отметим, что по регламенту КХЛ возврат билетов на матчи возможен согласно правилам возврата билетов (но не менее чем за 24 часа до начала встречи, учитывая новую дату проведения).

Болельщики в социальных сетях уже намекают на то, что «Трактору» нужно вручить медали победителя регулярного чемпионата, поскольку сегодня команда занимает первую строчку в общей турнирной таблице КХЛ.

Кстати, ранее КХЛ по причине заболевания сразу девяти игроков «Металлурга» объявила и о переносе домашнего матча Магнитки против финского «Йокерита».

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