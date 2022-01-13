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Происшествия13 января 2022 7:06

В Челябинской области мужчина погиб при пожаре, удалось спасти троих детей

Двухэтажный дом поджег пьяный курильщик
Елена КОЛЧИНА
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Из дома спасли 6 человек

Из дома спасли 6 человек

Фото: Олег УКЛАДОВ

Двухэтажный жилой дом загорелся ранним утром 13 января в поселке Мирный Красноармейского района.

Как рассказали в Копейском пожарно-спасательном гарнизоне, возгорание началось в одной и квартир, верхний этаж здания заполнился дымом. Спасатели эвакуировали из дома 6 человек, в том числе троих детей. Один из жильцов дома погиб: в горящей квартире пожарные обнаружили тело мужчины.

По предварительным данным, хозяин квартиры был пьян и курил в постели, из-за этого и начался пожар.

В борьбе с огнем участвовали 9 человек, пламя удалось потушить. Сейчас специалисты подсчитывают причиненный возгоранием ущерб.

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