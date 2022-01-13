В трех районах Челябинска выставят на торги земельные участки под комплексное развитие территории

Под застройку отдадут участки в Калининском, Советском и Ленинском районах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжения о комплексном развитии территории в трех районах города. Речь идет о земельных участках в Калининском, Советском и Ленинском районах. Их собираются выставить на торги. В дальнейшем победители аукционов смогут комплексно застроить вверенные им территории своими объектами в течение определенного срока.

Как сообщили в мэрии Челябинска, все три участка прошли необходимые процедуры согласования в региональном Минстрое и с собственниками жилых и нежилых объектов.

— Победителю аукциона на комплексное развитие территории предстоит после подписания контракта разработать проект планировки, утвердить его на публичных слушаниях и провести застройку в течение семи лет с момента подписания контракта, — уточнили в мэрии Челябинска.

Так, развитие получит участок нежилой застройки в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова, Елькина в Советском районе. Кстати, именно в этом месте находится Элеватор, который является объект культурного наследия регионального значения. Его не будут сносить и внесут в проект застройки.

В Калининском районе в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской, Игнатия Вандышева будет отдано 5 гектаров нежилой застройки.

Третьим объектом стала территория жилой застройки в Ленинском районе в границах улиц Копейское шоссе, Обуховская, Туркменская и Уральская. По данным мэрии, с собственниками домов были проведены общие собрания, на которых все жители выразили согласие о включении домов в границы территории, подлежащей комплексному развитию.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения во «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассниках».

Пишите на Viber и WhatsApp: 8 904 934-65-77.

Также у нас есть каналы на «Яндекс.Дзен» и в «Телеграме».

Почта: kpchel@phkp.ru