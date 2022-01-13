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Общество13 января 2022 16:19

В Магнитогорске оштрафовали магазин известной торговой сети за пропуск покупателей без QR-кодов

Нарушение вскрылось во время проверочного рейда
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Было установлено, что сотрудники магазина не проверяли QR-коды у покупателей.

Было установлено, что сотрудники магазина не проверяли QR-коды у покупателей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правобережный районный суд Магнитогорска принял решение оштрафовать магазин «Монетка», расположенный на улице имени Газеты Правды, 30А. Было установлено, что сотрудники торговой точки не проверяли QR-коды у посетителей. Об этом сообщили в мэрии Магнитогорска.

— На руководство магазина был наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей за ранее выявленные нарушения в части отсутствия контроля наличия QR-кодов у посетителей, согласно статье 20.6.1 КоАП РФ, — сообщили в мэрии Магнитогорска.

Нарушение выявили во время проверочного рейда. Было установлено, что покупатели свободно проходили в торговый зал магазина, а сотрудники не проверяли у них наличие QR-кодов. Вначале был составлен административный протокол в отношении должностного лица, а уже сегодня был наложен штраф.

По данным мэрии Магнитогорска, это уже четвертый случай в городе, когда торговые сети штрафуют за пропуск без QR-кодов. Ранее аналогичное наказание получили директора магазинов «Магнит» (проезд Сиреневый, 18), «Пятерочка» (улица 50-летия Магнитки, 40) и «Ценоед» (шоссе Западное, 381). В случае повторного нарушения на эти торговые точки будет наложен штраф от 300 до 500 тысяч рублей.

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