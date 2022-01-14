В Челябинской области подорожают коммунальные услуги

Челябинцам придется тратить больше денег Фото: Александр ГЛУЗ

В Челябинской области вырастут цены на коммунальные услуги, но это случится не раньше 1 июля.

— В первом полугодии 2022 года тарифы не изменятся по сравнению со вторым полугодием 2021 года, — сообщили в региональном министерстве тарифного регулирования.

В минтарифов уточнили, что ежемесячные траты южноуральцев на оплату ЖКХ могут увеличиться максимум на 3,4%. Это касается суммы платежей за полный набор услуг. Отдельные виды услуг, например, теплоснабжение или электроснабжение, могут как не измениться в цене, так и подорожать более чем на 3,4%.

Если суммарный платеж по квитанциям ЖКХ при сопоставимых объемах потребления газа, воды или электричества вырастет на 3,5% или больше, гражданам рекомендуют жаловаться в Госжилинспекцию.

Напомним, в Челябинской области дорожают не только жизненно важные услуги, но и продукты питания. Некоторые товары за год выросли в цене почти на треть.

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