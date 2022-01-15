В Магнитогорске полицейские задержали пьяного водителя, разбившего на стоянке пять машин

Автомобиль нарушителя тоже пострадал во время аварии. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области задержали пьяного водителя, который разбил пять припаркованных автомобилей и скрылся. Инцидент произошел вечером на стоянке вблизи дома №11 по улице Строителей. Об этом сообщили В ГУ МВД по Челябинской области.

На место происшествия выехали полицейские. На стоянке они нашли осыпь краски и пластиковые фрагменты корпуса скрывшегося автомобиля. Это позволило им идентифицировать цвет и марку транспортного средства.

В ходе поисков полицейским удалось найти разыскиваемый автомобиль. Он стоял брошенным в трех кварталах от места ДТП, а вот самого водителя рядом не было. Машина была записана на женщину, однако она заявила, что не была за рулем в момент инцидента. На основе имеющейся информации полицейские выяснили, что нарушителем является 38-летний сын собственницы автомобиля. Они его нашли и задержали.

Нарушитель рассказал, что в момент аварии был пьян и не справился с управлением. А после случившегося он испугался и уехал.

В ходе общения с правонарушителем, который находился в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил полицейским, что действительно совершил ДТП, якобы не справившись с управлением транспортным средством, а испугавшись последствий скрылся с места столкновения и только после того как оказался дома употребил алкоголь.

— В отношении мужчины за оставление места ДТП, а также за невыполнение требования ПДД о запрещении употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после дорожно-транспортного происшествия, к которому водитель причастен, составлены административные материалы по части 2, 3 статьи 12.27 КоАП РФ, — сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Административные дела в отношении нарушителя рассмотрит Ленинский районный суд Магнитогорска. В соответствии с законодательством мужчине грозит арест до 15 суток, а также штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.

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