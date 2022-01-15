В центре Челябинска легковушка после ДТП снесла дорожные ограждения

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В центре Челябинска произошла авария с участием двух автомобилей. После столкновения одна из машин снесла железные ограждения возле магазина. В ГИБДД Челябинска рассказали, что авария произошла в 14:40 на перекрестке улиц Володарского и Коммуны.

— Столкнулись LADA Vesta и Lada Kalina, пострадавших нет, — сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Также сегодня на Комсомольском проспекте маршрутка врезалась в столб. По предварительным данным, пострадал один человек.

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