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Происшествия16 января 2022 5:59

В Челябинской области в церкви пенсионерка провалилась в подпол

Чтобы вытащить женщину из ямы, понадобилась помощь спасателей
Олег КОСТЕНКО
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Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области 70-летняя прихожанка провалилась в подпол в церкви. Там недавно прошел частичный ремонт, но вот паркет все еще не был окончательно собран. В темноте женщина не увидела ямы и упала на метровую глубину, оказавшись между труб коммуникаций.

— Возраст, старая травма ноги, боль, испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, поэтому обратились за помощью к спасателям областной ПСС, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибывшие на место спасатели из Магнитогорского отряда вытащили женщину на руках. После этого они переложили ее на носилки. Медики оказали пенсионерке первую помощь и госпитализировали в больницу.

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