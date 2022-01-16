В Челябинской области в церкви пенсионерка провалилась в подпол

Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы Челябинской области

В Магнитогорске Челябинской области 70-летняя прихожанка провалилась в подпол в церкви. Там недавно прошел частичный ремонт, но вот паркет все еще не был окончательно собран. В темноте женщина не увидела ямы и упала на метровую глубину, оказавшись между труб коммуникаций.

— Возраст, старая травма ноги, боль, испуг не позволили ей самостоятельно выбраться из плена. Оказавшиеся рядом женщины также оказались бессильны, поэтому обратились за помощью к спасателям областной ПСС, — рассказали в пресс-службе Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Прибывшие на место спасатели из Магнитогорского отряда вытащили женщину на руках. После этого они переложили ее на носилки. Медики оказали пенсионерке первую помощь и госпитализировали в больницу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru