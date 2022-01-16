В Челябинской области 215 человек за день заболели коронавирусом

За сутки от ковида умерли 5 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли 5 человек. У всех ковид был основным заболеванием. Всего за это время COVID-19 подтвердился у 215 человек. Среди них один школьник.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области, из больниц были выписаны 174 человека. На лечении остаются 1990 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели и выписаны из больницы 141 993 жителя региона.

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